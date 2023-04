Appena terminata Lecce-Napoli, partita valevole per la ventinovesima giornata di Serie A. I partenopei vincono 1 a 2 con gol di Giovanni Di Lorenzo e di Federico Di Francesco e l’autogol di Antonino Gallo.

Napoli record dopo il Lecce: la prima volta

Il Napoli, con questa vittoria contro il Lecce, raggiunge per la prima volta un record che inquadra la grande stagione che sta disputando la squadra di Luciano Spalletti. Infatti, stando a quanto riportato da OptaPaolo su Twitter, i partenopei per la prima volta nella loro storia sono riusciti a vincere sette partite di fila in trasferta in Serie A.

Victor Osimhen, capocannoniere della Serie A e del Napoli

Le partite vinte fuori casa sono state contro:

la Sampdoria l’8 gennaio per 2 a 0, gol di Osimhen ed Elmas ;

Giacomo Pio Impastato