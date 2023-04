De Laurentiis rivela: “Da bambino andare allo stadio mi ha aiutato per il futuro”

Le parole del presidente. Mentre gli azzurri preparano la partita di campionato prevista per venerdì, che li vedrà affrontare il Lecce, il presidente Aurelio De Laurentiis ha invece avuto modo di parlare di questioni extra-campo.

Invitato all’evento denominato “Merger & Acquisition Summit 2023”, con sede in quel di Milano, il presidente partenopeo ha avuto modo di parlare di una moltitudine di questioni, legate sia al calcio che ad altri campi. Di seguito le sue parole riguardo la relazione tra calcio ed impresa.

“Il problema è vasto e complesso, o il calcio lo si intende come un’impresa e purtroppo in Italia lo è a metà, oppure non si va da nessuna parte. Il mio modello è sempre stato il cinema, venendo da quel mondo e avendo toccato con mano quattrocento film ho usato questo come punto di riferimento. Per finanziarti un film devi esaminare il mercato e la valenza del tuo committente. Io ho spostato tutto questo nel mondo del calcio, io quando ho iniziato neanche sapevo come si giocasse. Venendo da una famiglia di napoletani venivo portato qualche volta allo stadio e il tutto aveva una valenza cinematografica”