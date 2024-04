Di Lorenzo fissa l’obiettivo: le parole sul finale di stagione

Il capitano Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn, nel pre-partita di Napoli-Roma.

Il terzino destro degli azzurri ha parlato nel pre-partita di Napoli-Roma. La sfida avrà una valenza di un certo spessore in vista delle ambizioni europee che sia Napoli che Roma nutrono nel proprio essere. La squadra di Aurelio De Laurentiis è molto lontana dalla zona Champions e vincere contro la Roma potrebbe risultare essere determinante per il rush finale.

Il Napoli, infatti, vorrebbe seriamente inseguire una posizione europea che possa garantire un posto in una competizione, Europa League o Conference che sia, nella prossima stagione. Il capitano Di Lorenzo ci ha messo ancora una volta la faccia ed ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell’inizio della partita: “Le settimane da quando è arrivato il mister sono state sempre positive. Nell’ultima non siamo riusciti a fare ciò che produciamo in allenamento”.

Di Lorenzo carica i suoi: l’obiettivo del rush finale

Di Lorenzo ha affermato quanto sia stato difficile anche per i calciatori stessi affrontare questa stagione. Da grande professionista quale è ha caricato su di sè e sulla squadra le principali responsabilità per questa pessima stagione: “Dobbiamo reagire dopo la brutta prestazione di Empoli. Giocheremo contro una squadra in salute e forte come la Roma e daremo il massimo per vincere”.

In merito all’ultimo obiettivo da provare a raggiungere, in questo scorcio di stagione, ha dichiarato: “Finale di stagione? Le responsabilità i giocatori se le prendono, è una partita importante per me, il mister e per la squadra. L’obiettivo è quello di finire al meglio e dare il massimo per la maglia, i tifosi, la società e noi stessi. Daremo il massimo fino alla fine”.