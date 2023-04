Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis quest’oggi ha rotto il silenzio dopo le proteste andate in scena allo stadio Diego Armando Maradona durante Napoli-Milan.

Tra i vari temi toccati dal patron, c’è quello relativo al ‘caro biglietti’ per la sfida di Champions League proprio contro i rossoneri. Nel corso del suo intervento alla RAI, il patron è tornato a parlare sulla questione, aggiungendo ulteriori punti di vista.

Di seguito, le parole rilasciate dal numero uno del club azzurro ai microfoni della RAI:

Rispetto i tifosi e lavoro per loro, poi ci sono quelli fuorilegge che noi cerchiamo di contrastare affinché non guastino lo spettacolo per gli altri. Ci sono determinate frange di apparente tifo, ma che è malavita organizzata, che si impossessa di parte ridotta degli spalti e cercano di condizionare gli altri.

Caro biglietti? Non capisco perché ci si lamenti, lo stadio di Napoli è quello che fattura di meno tra le squadre più importanti e perché? Ha un costo del biglietto molto contenuto. L’evento si paga. Ma se lo paga la metà di quanto si paga a Milano e dice che i prezzi sono alti, allora vuol dire che quando poi inizia il mercato il discorso di ‘compra, compra, compra’ non funziona più. Quello che crea l’idea del sottosviluppo è un errore. Bisogna saper vendere l’idea Napoli come un’idea vincente