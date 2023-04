De Laurentiis torna a parlare: “In Curva non sono tifosi, quelli sono delinquenti!”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto a margine dell’evento ‘Il futuro degli stadi in Italia’ organizzato dalla Lega Serie A al Coni parlando alla stampa presente. Tra i temi trattati è stato impossibile evitare il tema contestazione delle Curve.

Di seguito tutte le sue dichiarazioni:

Fußball Champions League Achtelfinale Eintracht Frankfurt – SSC Neapel am 21.02.2023 im Deutsche Bank Park in Frankfurt Aurelio De Laurentiis Präsident / Eigentümer Neapel *** Soccer Champions League Round of 16 Eintracht Frankfurt SSC Napoli on 21 02 2023 at Deutsche Bank Park in Frankfurt Aurelio De Laurentiis president owner Napoli xHDx

Sconfitta con il Milan

“Sconfitta contro il Milan? Non sono assolutamente preoccupato. Nella vita, così come nel calcio si vince, si perde e si pareggia. Bisogna vederli alla fine i risultati.

Su quanto successo in Curva

“Questa storia va avanti da 50 anni. Finché non si prende la legge della Thatcher e la si porta in Italia, avremo sempre questi problemi. Quelli non sono veri tifosi ma delinquenti ai quali si da modo di andare allo stadio a mortificare i veri tifosi e le famiglie con episodi che vedono tutti con i loro occhi”.

Festa Scudetto: possibili disordini?

Mi auguro non ci siano problemi per la festa Scudetto, anche perché questa avverrà allo stadio e lì non ci possono essere disordini. Abbiamo la fortuna di avere un signor Questore e un signor Prefetto, credo che tutte le precauzioni possibili verranno adottate per quest’evento.

Non è che ci stiamo portando sfiga da soli parlando di scudetto? Alla fine scudetto s’ammoscia. E poi bisognerà vedere quando si vincerà. I napoletani stanno festeggiando in tutta la città e la cosa mi preoccupa perché io sono molto scaramantico. Mi sembra folle tutto ciò ma fa parte del calore napoletano al quale sono abituato sin da bambino.

Giudizio sulla stagione

In primis saper fare mercato, non avere alcuna difficoltà a privarsi delle pecore nere. Si può anche arrivare a scadenza contrattuale. Se non ti sei mai sentito napoletano o di colore azzurro è giusto che tu vada via. C’è una bellissima confessione di Berlusconi quando voleva Maradona al Milan ma non è stato possibile. Quelli sono uomini veri, ma ormai sono veramente pochi.

Prezzi biglietti Champions League

Il Milan, quando noi andremo su, incasserà più di 10 milioni, noi forse arriveremo a 5. Il Milan ha messo un biglietto in vendita a 800 euro, noi al massimo a 500 per la Tribuna autorità con 80 posti al massimo tra sponsor e quelli che gestisce il Comune. Se lei acquista una Mercedes o una Fiat a Napoli, la paga meno di quanto la pagherebbe a Milano? Non credo. Allora questo fatto molto tipico degli italiani di piangersi addosso andrebbe messo da parte. Napoli è un superplus, lo penso da quando ero bambino, d’altronde frequento Capri, Ischia, la Costiera. Certo sono stato anche alle Maldive, ma poi che noia questo mare uguale e spiagge bianche.

Rinnovo Kvaratskhelia

“La volete finire di rompere le palle con il rinnovo di Kvaratskhelia? I contratti si fanno in due, quindi cosa vuol dire? Il contratto va avanti per cinque anni, non per uno!”

Spalletti-Pioli: cosa è successo?