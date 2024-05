Frena la Lazio, occasione per il Napoli: la nuova classifica – FOTO

Da pochi minuti è terminata la partita tra Monza e Lazio sul punteggio di 2-2. Tale risultato regala una ghiotta chance al Napoli di Calzona.

La Lazio frena contro il Monza di Raffaele Palladino. Il match tra le due compagini si è concluso sul punteggio di 2-2, ma va sottolineata la reazione dei padroni di casa. Quest’ultimi, sono stati in svantaggio per ben due volte. Ad aprire le marcature ci ha pensato Ciro Immobile nel primo tempo, mentre la seconda frazione è stata ricca di occasioni e gol. All’attaccante della Lazio ha risposto Milan Djuric, ma un errore in difesa ha concesso a Vecino di riportare il match sul punteggio di 1-2. Nei minuti conclusivi, però, ci ha pensato anche l’ex Hellas Verona a riportare il match in parità sfruttando al meglio l’assist al bacio di Matteo Pessina.

Il 2-2 finale non farà sorridere i capitolini, i quali sono ancora in corsa per una possibile qualificazione alla prossima Champions League. Inoltre, gli uomini di Igor Tudor devono difendersi anche dalla insegatirici, tra cui il Napoli di Francesco Calzona. I Campioni d’Italia uscenti saranno impegnati lunedì alle ore 20:45 contro l‘Udinese. Il match è tutt’altro che scontato, ma sarà necessario sfruttare il passo falso dei biancocelesti per accorciare in classifica.

Il pareggio tra Monza e Lazio potrebbe giocare nettamente a favore del Napoli. Gli azzurri sono costretti a rincorre nelle ultimissime giornata di Serie A, proprio a causa del ritardo in classifica accumulato nel corso dei mesi. Attualmente, i partenopei occupano la nona posizione in classifica e son distanti sei punti proprio dai biancocelesti. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata.

Le difficoltà riscontrate dal Napoli nella stagione in corso sono ormai evidenti. Ciò nonostante, però, l’obiettivo degli azzurri è concludere al meglio l’annata per centrare quantomeno un piazzamento europeo. La missione non è del tutto impossibile, in quanto a poche giornate dalla fine sono presenti diverse compagini racchiuse in pochi punti. Infatti, proprio il pareggio odierno della Lazio potrebbe permettere ai partenopei di avvicinarsi al settimo posto in classifica.

A questo punto della stagione, sopratutto dopo quanto accaduto nel corso dei mesi, i Campioni d’Italia uscenti hanno l’obbligo di dare il massimo negli ultimi impegni per provare a mettere in atto una vera e propria impresa.