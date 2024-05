Anche l’ex Napoli ricorda lo Scudetto: il messaggio è da pelle d’oca

Oggi si festeggia l’anniversario della vittoria del tricolore da parte del Napoli. Un ex azzurro ha ricordato nuovamente l’incredibile successo.

Un noto detto recita: “Un forestiero quando viene a Napoli piange due volte: quando arriva e quando parte”. Tale affermazione è assolutamente riconducibile al club azzurro, il quale nel corso della sua storia ha accolto tantissimi calciatori e quest’ultimi son sempre rimasti stupiti dalla bellezza della città. I protagonisti, una volta arrivati in Campania, sono concentrati sul proprio lavoro ma al tempo stesso hanno anche la possibilità di godersi a pieno le bellezze del capoluogo campano. Son tanti i giocatori che una volta lontani dal Vesuvio hanno ammesso la propria nostalgia.

Tutto ciò può accadere ancor più frequentemente se in una piazza del genere sono stati raggiunti traguardi importanti. Quando si parla di successi, a Napoli è impossibile non citare il terzo scudetto ottenuto nella passata stagione. La cavalcata di Luciano Spalletti e dei suoi ragazzi è stata un qualcosa di unico, che forse difficilmente si ripeterà in Serie A. Tra i protagonisti assoluti c’era anche Hirving Lozano, ormai in forza al PSV. Nonostante il ritorno in Olanda, l’esterno non ha mai dimenticato la sua esperienza in Campania, motivo per il quale ha voluto omaggiare nuovamente la vittoria dello scudetto.

Lozano ricorda lo Scudetto con il Napoli: il messaggio ai tifosi azzurri

La storia d’amore tra Hirving Lozano e il Napoli si è conclusa durante la scorsa estate. La separazione è stata pacifica, avvenuta con maturità sia da una parte che dall’altra. Nonostante l’addio, però, il calciatore appare sempre molto legato ai napoletani e non solo. Non a caso, l’esterno messicano ha postato una foto sul proprio profilo “Instagram” festeggiando nuovamente la vittoria dello scudetto nel giorno del primo anniversario. Di seguito il post social.

L’idea di pubblicare una foto sul proprio profilo social sottolinea ancora una volta il rapporto con la città. Lozano è sempre stato un uomo importante per il club azzurro, nonostante il rendimento nel corso degli anni sia stato altalenante. In Olanda, con la maglia del PSV sta vivendo un momento molto importante, ma senza mai dimenticare la squadra che l’ha reso grande. Infatti, il Napoli ha creduto nelle sue qualità fin dal primo momento, mettendo a segno un importante colpo di mercato. Aurelio De Laurentiis non ci pensò due volte e con un’offerta da 45 milioni di euro lo strappò alla concorrenza.