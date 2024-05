“Pioli somiglia a Spalletti”, l’annuncio è un assist al Napoli? Le ultime

Sono giorni caldi per il futuro di Stefano Pioli. L’ex preparatore dei portieri del Milan ha analizzato il futuro del tecnico italiano.

Continua a tenere banco in casa Napoli la vicenda legata al nuovo allenatore. Dopo gli esoneri targati Garcia e poi Mazzarri, anche l’esperienza di Francesco Calzona terminerà dopo la fine del campionato. Da qui, nasce infatti la necessità del club di scegliere il nuovo allenatore in vista dei prossimi anni. Aurelio De Laurentiis ha già avviato i casting, ma al momento nessun profilo appare nettamente in vantaggio. L’obiettivo primario del presidente azzurro è da sempre Antonio Conte, con il quale però non è stato raggiunto alcun accordo e la trattativa è scemata negli ultimissimi giorni.

Nonostante le difficoltà legate alla scelta, la dirigenza azzurra continuare a lavorare duramente per assicurare al gruppo squadra e non solo un nuovo progetto vincente. Infatti, le difficoltà intraviste nel corso della stagione non sono per niente giustificabili, ancor più dopo la vittoria del tricolore nell’ultima annata con Luciano Spalletti. A tal proposito, il presidente De Laurentiis starebbe sondando diversi allenatori, tra cui Stefano Pioli. Quest’ultimo, lascerà il Milan al termine del campionato e sarebbe pronto ad accomodarsi su una nuova panchina.

Milan, ex preparatore: “Pioli resta una garanzia enorme per ogni società”

Proprio sulla vicenda legata a Stefano Pioli, si è espresso un suo ex collaboratore. Luigi Turci, ex preparatore dei portieri dell’Udinese e del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Punto Nuovo” analizzando il futuro del tecnico. Di seguito le sue parole.

“Parliamo di un allenatore che è una garanzia enorme per ogni club. Si è guadagnato un grande curriculum nel corso degli anni ed infatti i risultati parlano per lui. Inoltre, è molto simile a Luciano Spalletti perché dimostra di essere una persona vera. Con la squadra ed ogni singolo calciatore crea un rapporto umano. Voglio sottolineare che semmai De Laurentiis dovesse scegliere lui andrebbe a colpo sicuro”.

L’allenatore italiano continua ad essere nel mirino del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Tra le parti ci sono già stati diversi contatti, ma al momento non è stato raggiunto alcun tipo di accordo. La panchina azzurra rappresenterebbe una ghiotta chance per l’ex Fiorentina, il quale proverebbe nuovamente a rilanciarsi dopo le critiche ottenute durante la stagione in corso.