Udinese-Napoli, le statistiche sorridono agli azzurri: le ultime sul match

Lunedì sera andrà in scena la sfida tra Udinese e Napoli valevole per la 35esima giornata di Serie A. Le ultime sulle statistiche degli azzurri e non solo.

Manca sempre meno al prossimo impegno di Serie A del Napoli. I ragazzi di Francesco Calzona saranno impegnati contro l’Udinese nel prossimo match. Il tutto è in programma lunedì sera alle ore 20:45. Si tratta di una sfida tutt’altro che semplice, in quanto le due squadre in questione vivono situazioni molto complesse. I Campioni d’Italia uscenti, dopo il pareggio interno contro la Roma, proveranno ad ottenere una vittoria importante per accorciare sulle concorrenti. Infatti, il pareggio odierno della Lazio apre la possibilità per gli azzurri di avvicinarsi sempre più al settimo posto. Per raggiungere tale obiettivo sarà ovviamente importante ottenere bottino pieno.

D’altra parte, però, ci saranno gli uomini di Fabio Cannavaro. Quest’ultimo è subentrato da pochissimo sulla panchina dell’Udinese ed è a caccia della prima vittoria. Fin qui è arrivata una sconfitta in extremis contro la Roma e un pareggio esterno sul campo del Bologna. I bianconeri sono inoltre alla ricerca di punti salvezza, visto il netto ritardo in classifica. Tali dati lasciano intuire la complessità del match, con il Napoli che dovrà prestare massima attenzione alla partita.

Udinese-Napoli, statistiche positive per gli azzurri: le ultime

Il Napoli per arrivare alla vittoria avrà ovviamente bisogno dei suoi uomini migliori. Uno di questi è sicuramente Victor Osimhen, il quale è reduce da alcune ottime prestazioni e spera di ripetersi anche contro l’Udinese. Come riportato da “Opta” i friulani sono la vittima preferita del nigeriano. Quest’ultimo è andato a segno nelle ultime cinque sfide contro i bianconeri, motivo per il quale proverà a ripetersi ancora. Solo due giocatori son riusciti a segnare per ben sei volte di fila contro una singola squadra e si tratta di Gonzalo Higuain con la Lazio e Dries Mertens con il Bologna.

Udinese, le statistiche tra le mura amiche sono da incubo: i numeri

La stagione dell’Udinese è stata tutt’altro che facile fin qui. Come riportato da “Opta” i friulani tra le mura amiche hanno un rendimento di gran lunga disastroso. Infatti, al Blue Energy hanno ottenuto una sola vittoria nei diciassette match disputati. Il dato è di 9 pareggi e ben 7 sconfitte. Riportando tali numeri, bisogna sottolineare che solo la Salernitana (matematicamente retrocessa) ha ottenuto un risultato peggiore.