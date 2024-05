Mercato Napoli, Cairo torna a parlare di Buongiorno: lo ha detto sul futuro

Mercato Napoli, Cairo si esprime sul futuro di Buongiorno: l’annuncio sul futuro del presidente del Toro apre a nuovi scenari

La stagione 2023\24 sta per volgere al termine. Un’annata travagliata per il Napoli, che ha dovuto fare i conti con un triplo cambio in panchina, sulla quale si sono susseguiti in ordine: Garcia, Mazzarri e infine Calzona. Quest’estate però potrebbe esservi un ulteriore cambio. Tutto lascia pensare che De Laurentiis abbia in programma un sostanziale rinnovamento della rosa, a partire dall’allenatore. Le scelte di mercato infatti deriveranno anche dalla scelta del tecnico.

Un ruolo dove però il Napoli andrà ad operare a prescindere da chi sarà il nuovo allenatore è la difesa. Il reparto arretrato è stato il tallone d’Achille della squadra per tutto il corso della stagione. La partenza di Kim non è stata rimpiazzata a dovere. In estate ci si aspetta un grande colpo proprio al centro della difesa. Uno dei tanti nomi accostati al club partenopeo è quello di Alessandro Buongiorno, giovane leader della difesa del Torino.

Ultime calcio Napoli, le dichiarazioni di Cairo sul futuro di Buongiorno

Intervenuto a margine dell’inaugurazione del campo di Robaldo, il primo interamente destinato alle giovanili del Toro, Urbano Cairo si è espresso sul futuro di Buongiorno. Il difensore piace a tanti top club italiani, pronto a darsi battaglia a suon di milioni durante la prossima sessione di calciomercato estiva. Con l’annuncio della possibile separazione da Ivan Juric, il cui contratto va verso la scadenza, le carte in tavola possono cambiare.

Cairo però è fiducioso: “Abbiamo una base molto buona e possiamo fare bene con alcuni innesti per rafforzare la rosa dove siamo mancati. Ma lo zoccolo duro è importante e deve essere tenuto. Buongiorno? Beh, se lui rimane io sono felicissimo”, spiega il presidente granata, che quindi ha preferito non sbilanciarsi più di tanto per quanto riguarda la questione Buongiorno.

Buongiorno al Napoli? La situazione

Situazione, quella legata al difensore centrale del Torino e della Nazionale Italiana, che va monitorata col passare delle settimane, in quanto si tratta di un obiettivo che da tempo è finito sul taccuino della società partenopea. Il fatto che lo stesso Urbano Cairo non si sia sbilanciato più di tanto è sintomo di una questione che potrebbe subire dei capovolgimenti di fronte anche repentini e a sorpresa.