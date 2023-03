Napoli, colpo a centrocampo: Giuntoli torna su un vecchio obiettivo, ora gioca in Serie A!

Il Napoli continua la propria marcia in vetta alla classifica di Serie A, con lo scudetto che giorno dopo giorno si avvicina agli azzurri. La città è in fibrillazione e i preparativi per la festa sono già pronti, si attende solo l’aritmetica per far esplodere la gioia. Ma se la tifoseria sta programmando la festa per lo scudetto, dall’altra parte la società è molto attenta alle dinamiche di calciomercato: l’obiettivo è avere una squadra forte nel tempo e che quindi possa restare competitiva anche il prossimo anno.

Chi resta e chi parte a centrocampo

In tal senso, il primo passo è quello di confermare i calciatori attualmente presenti in rosa. L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa un’ampia panoramica facendo un focus sul reparto di centrocampo. Considerando intoccabili Anguissa, Lobotka ed Elmas, restano in bilico le posizioni di Zielinski, alle prese con il rinnovo del contratto, e Ndombele, il cui riscatto fissato a 30 milioni di euro con il Tottenham è considerato troppo esoso. Abbastanza certi della cessione sono Gaetano (in prestito, ndr) e Demme.

Koompeiners primo obiettivo

Il d.s Giuntoli sta però già lavorando ai possibili sostituti, puntando su un vecchio obiettivo:

Blindati e rinnovati Anguissa e Lobotka, il prossimo passo riguarderà Elmas: tra un po’, considerando che la scadenza è fissata nel 2025. Da valutare il futuro di Gaetano, patrimonio del club di 22 anni che potrebbe andare in prestito a fare esperienza, mentre definita è la posizione di Demme: il suo rapporto scadrà nel 2024 e sarà ceduto. Il sogno di Giuntoli sul fronte degli arrivi è decisamente ambizioso: Koopmeiners, vecchio pallino di stanza all’Atalanta. Fari e riflettori anche su Samardzic, (gran) talento di 21 anni della gioielleria Udinese.

Ricordiamo che Koopmeiners era stato a lungo seguito dal Napoli ai tempi dell’AZ Alkmaar, prima che l’Atalanta battesse la concorrenza strappandolo per una cifra che si aggira intorno ai 13 milioni di euro. Oggi il centrocampista olandese viene valutato almeno 30 milioni dai bergamaschi.