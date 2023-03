Napoli, svolta inaspettata: possibile rinnovo del contratto a cifre più basse!

La stagione del Napoli è di quelle memorabili, con uno scudetto praticamente in tasca a due mesi dalla fine del campionato e un percorso in Champions League tutto da vivere. In città c’è aria di euforia per accompagnare la squadra verso traguardi inimmaginabili a inizio stagione. Ma intanto la società continua a programmare in maniera silente per il futuro.

Una delle prime problematiche da risolvere è quella legata ai rinnovi di contratto. Tra i calciatori vicini alla scadenza di contratto c’è Piotr Zielinski, con un accordo che terminerà nel 2024. Ebbene – stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport – il calciatore starebbe valutando il prolungamento di contratto con il Napoli, accettando anche una riduzione dell’ingaggio.

Piotr Zielinski

Zielinski vuole prolungare il contratto con il Napoli

