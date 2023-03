Cessione Osimhen, “proposta indecente al Napoli”: gli agenti hanno già la cifra!

Victor Osimhen via da Napoli in estate? L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha effettuato un focus in tal senso, analizzando quella che sarà la situazione del numero nove azzurro nel corso della prossima sessione di calciomercato.

“Proposta indecente”: c’è la cifra per Osimhen!

Di seguito quanto pubblicato dalla Gazzetta dello Sport ed evidenziato dalla nostra redazione:

Per arrivare alla “proposta indecente” di cui ha parlato a più riprese Aurelio De Laurentiis, bisogna arrivare ad almeno 150 milioni di euro. La cifra non è stata ufficializzata, ma tutti i protagonisti di questa vicenda, dal giocatore agli agenti, sanno che è questa la base per convincere il Napoli alla cessione.

Se Victor Osimhen diventa il pezzo pregiato del prossimo calciomercato, il costo del suo cartellino può lievitare a cifre astronomiche, considerando anche i 120 milioni di euro spesi dal Chelsea a gennaio per Enzo Fernandez del Benfica.

Almeno 150 milioni di euro dunque, poi si può parlare di una cessione di Victor Osimhen, almeno secondo la dirigenza del Napoli.