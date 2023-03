Corsa al talento della Serie C: Napoli insidiato dai club di Serie A

Anche se mancano più di tre mesi all’apertura del calciomercato, Il Napoli come tanti altri club di Serie A sta iniziando a guardarsi attorno alla ricerca dei nuovi giovani che spuntano tra primavere e serie minori.

Negli ultimi giorni dalla Serie C c’è il nome di Stiven Shpendi che nel girone B sta facendo le fortune del Cesena. Non solo il Napoli però, infatti in questa folle corsa sono immischiate anche Fiorentina e Sassuolo, proprio i neroverdi sembrano però i favoriti grazie ad un‘offerta di 3 milioni che fa vacillare il club romagnolo.

Napoli Shpendi

Stiven Shpendi al Napoli?

Classe 2003, il giovane calciatore nato ad Ancona ma con nazionalità albanese è la vera sorpresa del Cesena nel Girone B di Serie C. La punta centrale infatti ha collezionato undici gol in ventiquattro presenze condite con un assist.

Una giovane carriera per il calciatore legata alla squadra romagnola, con cui lo scorso anno nella primavera si è messo in mostra con ventitre reti in venti partite, guadagnandosi le prime due chiamate in prima squadra. Numeri e prestazioni che hanno convinto il tecnico Domenico Toscano a chiamarlo in prima squadra per questa stagione, scommessa che per ora sta vincendo nettamente.

MICHELE MASSA