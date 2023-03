Champions League, Adani elogia il Napoli: “È la più temuta per questo motivo!”

Con la vittoria sull’Eintracht Francoforte, il Napoli di Luciano Spalletti è tra le migliori otto squadre d’Europa. Alle 12:00 di oggi si terranno i sorteggi per definire le sfidanti dei quarti di finale di Champions League. Non essendoci limitazioni a partire da questa fase, il Napoli può prendere una squadra tra: Milan, Benfica, Manchester City, Real Madrid, Inter, Chelsea e Bayern Monaco.

In merito ai sorteggi, il noto opinionista ed ex calciatore Lele Adani ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui ha analizzato quali possono essere le sfidanti più ostiche da affrontare.

Di seguito un estratto delle sue parole sul Napoli:

Il Napoli è la squadra italiana che potrebbe dare più fastidio al Real Madrid, e non solo. Credo sia la più temuta delle italiane. Si è già messa al livello delle big europee – e il Liverpool lo sa – come fece l’Ajax quattro anni fa, come sta facendo il Benfica: togliendo il dominio del gioco.

E ora sa anche adattarsi alla competizione che deve giocare: in Italia fa un giro palla in più, aspetta di stanare l’avversaria, abbassa il ritmo; in Europa lo alza, sa pressare e giocare in transizione, fa viaggiare la palla più velocemente.

Si è evoluto fino a diventare anche più forte di una squadra europea.