Ultim’ora, brutte notizie per la Roma: salta la gara con il Napoli

Assenza pesantissima per Daniele De Rossi e la Roma sfiderà il Napoli senza il suo top player: c’è l’annuncio.

Il prossimo match di campionato che attende il Napoli sarà la sfida contro la Roma di Daniele De Rossi. Gli azzurri non hanno più nulla da chiedere a questo campionato dato che sono praticamente fuori da ogni discorso di qualificazione alla prossima Champions League.

Gli ormai ex Campioni d’Italia, infatti, dovranno provare a chiudere con dignità una stagione fallimentare. Le ultime prestazioni, però, non fanno ben sperare per i tifosi azzurri. Tifosi che, però, non faranno mancare il proprio supporto nemmeno questa volta. Per il match contro la Roma, infatti, è previsto un nuovo sold out.

Il match contro la squadra giallorossa sarà complicatissima per il Napoli. Daniele De Rossi, però, dovrà fare i conti con un’assenza pesantissima: è appena arrivato l’annuncio.

Verso Napoli-Roma: tegola pesante per De Rossi

La sfida tra Napoli e Roma potrebbe rivelarsi decisiva per la squadra di Daniele De Rossi. Con una vittoria, infatti, metterebbero una seria ipoteca sulla qualificazione in Champions League.

Pellegrini e compagni, però, dovranno fare a meno della loro punta di diamante. Stando a quanto riportato pochi minuti fa in diretta su Sky Sport da Angelo Mangiante, infatti, Romelu Lukaku salterà la sfida contro gli azzurri,

Il centravanti belga è alle prese con un nuovo affaticamento muscolare e non sarà della partita. De Rossi ha già scelto il sostituto: dal primo minuto giocherà Sardar Azmoun.

Possibile che la scelta della Roma sia di natura conservativa per recuperare al meglio Lukaku in vista della sfida contro il Bayer Leverkusen valida per l’andata della semifinale di Europa League.

Una pessima notizia per la Roma che però potrà contare su un umore diametralmente opposto agli azzurri. Con De Rossi in panchina, infatti, i giallorossi hanno collezionato ben 29 punti. Lo stesso numero era arrivato anche con Mourinho in panchina, ma il tecnico giallorosso ci aveva impiegato ben sette partite in più rispetto al suo successore.

La stagione di Lukaku alla Roma, inoltre, continua ad essere rallentata dagli infortuni e questo è un dettaglio a cui il Napoli dovrà fare molta attenzione la prossima estate. Il nome di Lukaku, infatti, è stato accostato al Napoli perchè sarebbe uno dei nomi richiesti da Antonio Conte per sedere sulla panchina azzurra nella prossima stagione. Il Napoli non può rischiare che il sostituto di Osimhen salti così tante partite il prossimo anno se vuole tornare a lottare per i piani alti della classifica sin da subito.