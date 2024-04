Trauma distorsivo alla spalla sinistra, un calciatore del Napoli costretto a saltare l’allenamento

Importante novità a due giorni dalla gara di campionato con la Roma, problema in allenamento per un calciatore del Napoli.

Si avvicina l’appuntamento della 34esima giornata di campionato che vedrà il Napoli contrapporsi alla Roma di Daniele De Rossi. Per i partenopei, reduci da una stagione altamente deludente e da due risultati negativi, come il pareggio casalingo con il Frosinone e la sconfitta di Empoli, la sfida ai giallorossi può rappresentare un modo per riscattare quantomeno il recente periodo opaco.

Mister Calzona sta preparando minuziosamente la gara contro la Roma da ormai una settimana, tanto che da questa sera la squadra azzurra sarà anche in ritiro in modo da isolarsi e concentrarsi sul delicato match di domenica allo stadio Maradona. Dall’allenamento odierno, però, arriva una cattiva notizia. Uno dei calciatori del Napoli, ovvero il secondo portiere Pierluigi Gollini, si è dovuto fermare a causa di un trauma distorsivo e non ha preso parte all’allenamento.

Infortunio per Gollini, salta l’allenamento ed è in dubbio per la gara con la Roma

Di seguito il report da Castel Volturno pubblicato dalla SSC Napoli:

Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma domenica allo Stadio Maradona per la 34esima giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha lavorato sul campo 1 dove ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha disputato una partitina a campo ridotto. Chiusura di seduta con lavoro tecnico tattico. Gollini non si è allenato per un trauma distorsivo alla spalla sinistra, subìto nell’allenamento di ieri. Olivera ha svolto metà seduta in gruppo e metà lavoro personalizzato in campo.

Dunque Gollini è in forte dubbio per la gara contro la Roma di domenica. Presumibile, a questo punto, che il secondo portiere resti fuori dalle convocazioni per recuperare il prima possibile dal problema che l’ha fermato. Alle spalle di Meret il Napoli è comunque ben fornito, avendo un terzo portiere altamente affidabile come Nikita Contini. Come terzo portiere sarà così convocato il giovane polacco classe 2002 Hubert Idasiak.

Interessanti anche le novità riguardanti Mathias Olivera. Il terzino uruguaiano ha quasi recuperato dal problema fisico che lo tiene ai box ormai da qualche settimana. Contro la Roma, in caso di emergenza, è possibile che possa essere convocato e andare in panchina, ma dal primo minuto in campo dovrebbe vedersi Mario Rui, con eventualmente anche la carta Pasquale Mazzocchi a disposizione di mister Calzona.