Conte si rilassa prima di tornare in campo: avete saputo dov’è stato? (FOTO)

Antonio Conte attende la prossima chiamata per tornare in campo in una splendida location del nord Italia: l’aggiornamento sui social.

Il nome sul quale ci si focalizza maggiormente per il post Calzona è sicuramente quello di Antonio Conte. È quello che fa più rumore, vuoi per trofei vinti, per il suo passato in bianconero e per altri mille motivi. I tifosi del Napoli vogliono Conte. Questa è la sentenza che emerge leggendo i social o semplicemente discutendo con i supporters partenopei.

È lui l’uomo giusto da cui ripartire? Su questo solo il tempo può dare una risposta accurata, ma è certo che sia lui il nome sul quale De Laurentiis deve puntare se vuole accontentare la piazza.

Il sentimento popolare pretende una svolta autoritaria. Troppo deludente la stagione in corso per subire altri dispiaceri. E Conte è un allenatore che negli anni ha dimostrato di saper cambiare radicalmente le squadre che ha allenato, riuscendo ad entrare nella testa dei calciatori, che poi seguono la guida tecnica fisicamente e mentalmente.

Conte è il sogno di De Laurentiis: la proposta di contratto

Stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il presidente ha quantomeno la volontà di voler accontentare la piazza. Nonostante il rifiuto di qualche mese fa, quando se ne parlò in occasione dell’esonero di Garcia, non si è per nulla arreso e ha intenzione di perseguire la strada Conte.

Per convincerlo il patron azzurro è pronto ad offrire un contratto da 6,5 milioni di euro annui. La soluzione in questione farebbe di lui il secondo allenatore più pagato in Serie A, dietro Allegri. Un investimento importante per il Napoli, che però si discosta abbastanza dai precedenti contratti di Conte, che ai tempi dell’Inter è arrivato addirittura a percepire 11 milioni di euro. Ecco perché non si possono escludere piste alternative per la panchina del Napoli (Pioli, Gasperini, Italiano, ecc.).

Conte si rilassa in attesa della chiamata: dove è stato

Intanto mister Conte ha deciso di rilassarsi. Il tecnico, in attesa della chiamata per allenare la prossima stagione, si è concesso qualche giorno di relax a Bagno Vignoni, frazione del comune di San Quirico d’Orcia, in provincia di Siena. La cittadina toscana è celebre per i bagni termali ivi presenti. Conte ha documentato il tutto sul suo personale account Instagram, dove ha pubblicato due foto in carosello della giornata:

Nelle prossime settimane si deciderà il futuro di Conte. Oltre al Napoli è ancora viva la possibilità Milan, specialmente ora che il futuro di Pioli è più in bilico che mai. Oltre questa possibilità, visto il blasone dell’allenatore in questione impossibile non considerare anche prestigiose panchine estere.