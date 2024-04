Mercato Napoli, De Laurentiis convinto: pronti oltre 50 milioni per un centrocampista

Aurelio De Laurentiis vuole subito tornare in alto ed è pronto ad un esborso folle: 50 milioni per un centrocampista.

Il Napoli non ha più tempo da perdere. Dopo aver gettato alle ortiche tutto lo splendido lavoro fatto la scorsa stagione e aver, di fatto, aver sprecato anche l’attuale campionato, gli azzurri hanno bisogno di rialzarsi.

Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non può permettersi un altro passaggio a vuoto. A risentirne, oltre che la squadra, sarebbe l’intero progetto Napoli con ingenti perdite economiche che andrebbero a porre un freno alla crescita del club.

Quest’estate non ci saranno gli introiti della Champions League a finanziare il mercato azzurro, ma un cospicuo paracadute arriverà dalla cessione di Victor Osimhen. Il Napoli, infatti, andrà ad incassare ben 130 milioni di euro pronti da reinvestire sul mercato.

De Laurentiis, oltre che per un nuovo centravanti, si è convinto ad investire anche a centrocampo: pronti 50 milioni di euro.

Mercato Napoli, pronti 50 milioni per un centrocampista

Il reparto che probabilmente subirà più cambiamenti la prossima estate è il centrocampo. Gli unici sicuri del posto, infatti, sono Lobotka e Anguissa. Per questo motivo, il Napoli vuole calare un colpo da 90 per provare a costruire un nuovo centrocampo capace di competere con chiunque.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, pare che De Laurentiis abbia individuato l’obiettivo. Si tratta di Georgiy Sudakov, centrocampista dello Shakhtar Donetsk.

De Laurentiis, inoltre, sarebbe pronto ad offrire i famosi 50 milioni che erano la richiesta originaria dello Shakhtar lo scorso inverno. Stando a quanto affermato da Sergei Palkin, CEO dello Shakhtar, il Napoli aveva offerto ben 40 milioni lo scorso gennaio, ma il club ucraino aveva rilanciato a 50 milioni e aveva invitato a chiudere l’affare perchè la cifra sarebbe lievitata in estate.

Ora, non è chiaro se l’offerta da 50 milioni basterà per portare Sudakov al Napoli, ma De Laurentiis è rimasto incantato dalle qualità del classe 2002 e farà di tutto per strapparlo alla concorrenza. Sul talento ucraino, infatti, c’è anche la Juventus di Cristiano Giuntoli, ma soprattutto le big di Premier League che hanno un potere economico infinitamente superiore al Napoli.

Resteranno da capire i prossimi sviluppi, ma quel che sembra certo è che De Laurentiis, dopo una stagione negativa, sembra determinato e disposto a tutto per provare a smentire gli scettici e a regalare ai napoletani una squadra nuovamente competitiva.