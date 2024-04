Gli chiedono del futuro, la risposta di Calzona è imperdibile!

Calzona risponde alle domande sul futuro in azzurro durante la conferenza stampa di presentazione di Napoli-Roma: le sue parole

In vista del big match di domenica 28 aprile alle 0re 18:00, che vedrà affrontarsi Napoli e Roma nella splendida cornice dello Stadio Diego Armando Maradona, Calzona ha preso parte alla conferenza stampa di avvicinamento al match. Tanti i temi toccati, come l’imminente ritiro a Caserta, le motivazioni della squadra e le varie analisi verso la gara contro i giallorossi. Tra i temi toccati dal tecnico del Napoli c’è anche il futuro. Sono oramai consuete le voci riguardo il nuovo allenatore azzurro, con Calzona che dovrebbe terminare la sua esperienza al termine della stagione.

Panchina Napoli, Calzona risponde ai rumors sul futuro

Con Conte, Italiano, Pioli, Gasperini e tanti altri avvicinati in continuazione alla panchina del Napoli, e in più le innumerevoli indiscrezioni di mercato su alcuni componenti della rosa, è presumibile che l’intera squadra ne risenta. Tuttavia Calzona la pensa diversamente. Di seguito il suo ragionamento:

“Siamo professionisti, ci pagano anche bene per fare il mestiere che avremmo voluto fare da bambini. Ci sono anche lati negativi. Voi parlate di nuovi allenatori, giocatori, direttore e tutto il resto. In un momento dove le cose non vanno bene dobbiamo conviverci con queste cose, è normale che sia così. Stessa cosa per i calciatori. Bisogna accettare anche i momenti come questi dove si parla negativamente di tutti noi. A me queste notizie non disturbano”.

Un segnale di grande professionalità per Calzona, che ha deciso di viversi al 100% le ultime settimane da allenatore del Napoli (a meno di clamorosi ribaltoni), senza ulteriori preoccupazioni. Anche dai calciatori ci si aspetta lo stesso comportamento. In quanto il Napoli, inteso come azienda, è normale che valuti capillarmente qualsiasi componente della stessa in una stagione talmente negativa come quella corrente.