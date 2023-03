Champions League, anche i bookmakers credono nel Napoli: avete visto le nuove quote?

Continua la festa dei tifosi del Napoli, all’indomani del passaggio ai quarti di finale di Champions per gli azzurri. Un traguardo storico per il club, raggiunto da Spalletti ed i suoi uomini e che in parte distrae dalla guerriglie urbane accadute ieri all’ombra del Vesuvio.

Victor Osimhen

Il 3-0 rifilato agli ospiti da Francoforte ha infatti contribuito ad innalzare ancora di più lo status del club partenopeo, ormai temuto da tutti in Italia così come in Europa. Dalla gara degli ottavi al sorteggio dei quarti il passo è però breve e, alla vigilia dell’evento di Nyon, un particolare dato aumenta le speranze ed i sogni in quel di Napoli.

Vittoria in Champions League, cala drasticamente la quota sul Napoli

Sembrava impossibile ad inizio stagione, eppure i numeri parlano chiaro. Primo in campionato a + 18 sulle inseguitrici e con 7 vittorie europee su 8 alle spalle, il Napoli di Luciano Spalletti sta vivendo una stagione da record. A dare manforte a quanto di bello proposto in campo dagli azzurri, ci hanno inoltre pensato le quotazioni sulle possibili trionfanti in Champions League.

SSC Napoli

Gli azzurri, cui quota ammonta a 7.50, sono infatti terzi in questa speciale graduatoria. Davanti al Napoli solo Manchester City e Bayern Monaco, rispettivamente quotate 2.50 e 4. A dividere con i partenopei il gradino più basso del podio vi è inoltre il Real Madrid, mentre è solo 6° ed 8° posto per Inter (20) e Milan (33).

Mario Reccia