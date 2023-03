Ci vorrà del tempo per “dimenticare” ciò che è successo ieri nella città di Napoli. Quella che doveva essere una giornata di festa per il popolo partenopeo, si è trasformato in un vero e proprio incubo.

Scontri tra ultras dell’Eintracht e polizia, macchine in fiamme, “tifosi” feriti e ancora violenze nella notte dopo la partita, hanno fatto passare il match del Maradona in secondo piano.

Scontri tra ultras sul lungomare

Ci saranno delle ripercussioni su quanto visto dal mondo intero ieri, ma intanto si fanno i primi bilanci.

Secondo quanto riportato da ANSA, sono stati arrestati sette napoletani per gli scontri avvenuti ieri. Il numero però sicuramente crescerà nel corso delle prossime ore.

Di questi sette arresti, quattro, di cui uno in flagranza, sono tifosi presenti sul lungomare nei pressi dell’hotel dove alloggiavano i tifosi tedeschi, mentre gli altri tre, in differita, notificati per le gli scontri avvenuti a Piazza del Gesù nel pomeriggio.

Ancora nessuna notizia sui tifosi dell’Eintracht, coloro che hanno dato il via alle violenze.