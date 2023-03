“Messi perfetto al Napoli”: Donadoni fa sognare i tifosi, le parole

Intervistato dai microfoni di Super Deportivo Radio, l’ex allenatore del Napoli, Roberto Donadoni, ha dichiarato di avere un sogno nel cassetto: il trasferimento di Lionel Messi al Napoli.

Stando a quanto dichiarato dall’ex ct dell’Italia, il gioco di Spalletti – non velocissimo ma molto tecnico – sarebbe perfetto per le caratteristiche della pulce argentina, e coronerebbe il sogno di ogni napoletano nel vedere l’erede di Maradona vestire la maglia azzurra.

Messi al Napoli, Donadoni non ha dubbi: “Sarebbe fantastico!”

Di seguito le dichiarazioni di Roberto Donadoni:

“Il Napoli gioca un calcio perfetto per Messi, non molto veloce ma con tanta tecnica. Sarebbe il club ideale per lui. Vincere con Maradona e Messi sarebbe fantastico, il massimo per il popolo napoletano“.

Nel marzo del 2009, il Napoli di Aurelio De Laurentiis ingaggiò Donadoni – ex ct dell’Italia – per sostituire Edoardo Reja. Nelle restanti 11 partite di campionato totalizzò altrettanti punti e due sole vittorie (di cui una contro i futuri campioni d’Italia dell’Inter per 1-0).

In questo modo condusse i partenopei al dodicesimo posto finale a 46 punti. All’inizio del campionato 2009-2010, però, conseguì 7 punti in 7 gare e, durante la sosta di ottobre, fu sollevato dall’incarico e rimpiazzato da Walter Mazzarri.