Proteste in Georgia, Spalletti elogia Kvaratskhelia: “Il suo gesto va applaudito più di un gol”

Domani il Maradona, alle ore 18, ospiterà Napoli-Atalanta, una partita importante per tutti. Il Napoli ci arriva con tutta la voglia di portare a casa una vittoria, soprattutto dopo la sconfitta contro la Lazio.

Nella gara d’andata, la squadra di Spalletti era andata in svantaggio a metà del primo tempo, poi però è riuscita a ribaltare il risultato e a trovare la vittoria, anche se un pò a fatica.

Poco fa si è conclusa la conferenza stampa di Spalletti prima del big match, dove sono stati tanti gli argomenti trattati.

Spalletti e l’elogio a Kvaratskhelia

Tra le tante domande al tecnico, c’è n’è stata una anche su Kvaratskhelia che, via social, ha espresso supporto alle proteste del popolo georgiano.

Di seguito le parole di Spalletti:

“Si è schierato in maniera importante, come una persona deve fare quando ritiene ci siano ingiustizie, facendo leva sulla sua forza d’ascolto che ha. È un voler scendere virtualmente in piazza anche lui. Noi lo abbiamo ritenuto giusto, per questo va applaudito più di un gol. Siamo contenti di avere un grandissimo calciatore che è anche un grandissimo uomo”.

