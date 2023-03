Spalletti: “Con la Lazio non abbiamo sbagliato niente!”, poi la risposta sulla possibile vittoria dello scudetto!

Luciano Spalletti ha appena tenuto la conferenza prima del big match di domani pomeriggio Napoili-Atalanta.

Andata con l’Atalanta fu costruita la mentalità che ha portato a questo risultato?

Quella chre è la mentalità di una squadra si costruisce dall’inizio, quella è stata una partita che ha rafforzato quello che volevamo fare, con un risultato strappato a fatico, anche perchè quando giochi con l’Atalanta la vittoria la devi meritare, perchè loro sono una grande squadra allenata da un grande allenatore che ormai sono anni che porta a casa un fatturato calcistico importante. Sarà una partita importante che noi affronteremo in maniera corretta, perchè non abbiamo bisogno di una reazione, contro la Lazio non abbiamo sbagliato niente, solo il risultato che è quello che vogliamo fare domani.

Non ha cambiato nulla a livello di mentalità

E cambiato tutto, la Lazio gioca compatta, facendo le stesse cose, interpretando benissimo quando difindere, con l’Atalanta gli spazi gli troveremo tra gli uomini, e dovremo essere noi a trovarli, perchè loro ti illudono di averli trovati, ma tu devi riuscire ad avere una qualità superiore

Nell’ultima partita Maradona senza bandiere

Ho sentito una partecipazione totale da parte dei tifosi, voglia da parte loro di fare la partita con i ragazzi, noi siamo quelli che sanno che calcio vogliono fare, hanno fatto una conoscenza di qullo che si fa ad affrontare partrota per partyita, noi sappaimo che l’unica via di uscita è vincere. Abbiamo un pubblico che ci aiuterà sempre ad affrontare tutto

Durante queste conferenze si parla sempre di impegni futuri, ma per noi non funziona così, se ne affrontiamo tutte insieme non va bene, ne dobbiamo affrontare una per volta. Noi non dobbiamo affrontare le partite come se una può essere d intralcio per un’altra competizione. L’Atalanta è fortissima e noi dobbiamo pensare a questa partita perchè vogliamo vincere

E un calciatore che prima di tutto è un professionista ed un uomo eccezionale, è un buon calciatore, ha delle qualità ben definite. In un calcio dove si va a giocare sulle seconde palle è fortissimoin alcio dove si gioca in spazi più stretti fa più fatica.

Quando sarà il momento per dire di aver messo le mani sullo scudetto?

“Sarà possibile pensrlo quando ci sarà una squadra in condizione di prenderci punti. Dobbiamo fare tante partite di livello. Per esempio con Lazio secndo me non abbiamo fatto nulla di sbagliato per non vincere eppure non abbiamo portato punti a casa. Quella partita la squadra ha fatto una prestazione importante ma evidentemente davanti a noi abbiamo avuto una squadra che ha saputo approfittare di un episodio a favore, come abbiamo fatto noi tante volte. Probabilmente dobbiamo fare ancora meglio, cosa che vogliamo fare domani, perchè vogliamo sentirci fieri nel comportamento e nel modo di fare davanti al nostro pubblico”.

Si può riuscire a dare 101% o con questi punti di vantaggio ci si culla?

Questi ragazzi non hanno bisogno di motivazione da parte mia, loro sanno benissimo l’importanza di questa città di questa maglia e del suo popolo. Se i giocatori pensano a cos’è il Napoli, alla città, alla storia calcistica, non ha bisogno di motivazioni.

Simeone in Argentina

“Per Simeone la chiamata dall’Argentina è sanguigno, per la sua nazionale, per la sua patria, anche in poche partita è riuscito a lanciare un messaggio chiaro. Lui non ha prestazioni in base a quale gettone metti nella macchinetta, lui da sempre allo stessso livello

Raspadori va valutato, sta lavorando benissimo, a livello individuale non con la squadra, aspettiamo l’ok dei medici.

Mondiale gestione diversa

Le partite ora sono tante, di volta in volta si va ad analizzare, questa settimana si sono allenati benissimo, come le altre settimane, noi abbiamo dei ragazzi sanissimi che hanno solo un pensiero, un solo obiettivo una sola ragione per essere calciatore. Io sono uno di quelli che se qualcuno fa meglio di me, imparo e seguo quella via.