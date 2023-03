I tifosi del Bayern Monaco attaccano: c’entra il divieto per i tifosi dell’Eintracht a Napoli!

Come ormai già ampiamente noto, il Ministero degli Interni italiano ha vietato la trasferta a Napoli per i tifosi dell’Eintracht Francoforte, in vista del ritorno degli ottavi di Champions League al Maradona. La reazione non si è fatta attendere, sia da parte dei tifosi tedeschi, oltre che della società, con parole davvero forti che sono arrivate da Francoforte che addirittura paventavano un’esclusione del Napoli dalla Champions League.

Lo striscione dei tifosi del Bayern contro Piantedosi

Chi ieri ha visto il match di ritorno tra Bayern Monaco e PSG sicuramente avrà notato che tra i vari striscioni del tifo organizzato bavarese c’era anche un insulto in italiano. Il messaggio era chiarissimo ed era rivolto proprio al Ministro degli Interni del Governo italiano, in solidarietà con i tifosi dell’Eintracht Francoforte che come detto non potranno recarsi al Maradona a sostenere la propria squadra.

Di seguito la foto dello striscione: