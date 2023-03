Niente trasferta a Napoli, da Francoforte: “L’unica conseguenza è l’esclusione del Napoli dalla Champions!”

Come vi abbiamo già annunciato nel corso delle ultime ore, ai tifosi dell’Eintracht Francoforte è stata vietata la trasferta a Napoli per il match di ritorno degli ottavi di Champions League del Diego Armando Maradona. La decisione è arrivata direttamente dal Ministero degli Interni che ha preso questa misura per cautelarsi da eventuali scontri, visto quanto è successo in Germania tra le due tifoserie ed i precedenti in Italia proprio dell’Eintracht.

Eintracht Francoforte Napoli Tifosi

“Esclusione del Napoli dalla Champions League”

La decisione chiaramente non è andata giù a nessuno a Francoforte, dal club che ha espresso il proprio sdegno per la decisione, fino al consigliere comunale della città Maximilian Klockner che ha dichiarato:

L’unica conseguenza di questa decisione sarebbe l’esclusione del Napoli dalla Champions League. Un’ipotesi da prendere in considerazione. Non solo: annulliamo ogni burocrazia, rinunciamo anche a cene o pranzi UEFA.

Da nessuna delle voci che hanno parlato della vicenda da Francoforte però è arrivato neppure un cenno sugli scontri occorsi in città nella gara di andata, che hanno portato al fermo di oltre trenta supporter dell’Eintracht, per aver assalito i tifosi partenopei.