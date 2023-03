Trasferta vietata ai tifosi per Napoli-Eintracht: i veri motivi del divieto

Nelle scorse ore è arrivata la notizia della decisione da parte del Ministero degli Interni di vietare la trasferta di Napoli ai tifosi dell’Eintracht Francoforte per la sfida di ritorno di Champions League del Maradona. La reazione del club tedesco non si è fatta attendere, ma nella giornata di oggi sono trapelati anche i reali motivi dietro questa decisione.

Il club tedesco, attraverso il consigliere di amministrazione Reschke, ha dichiarato:

C’è un pericolo per l’integrità della competizione , è una giornata triste per il calcio , è una decisione incomprensibile.

Dichiarazioni molto forti dunque da un portavoce di alto livello del club tedesco, che però sembra ignorare completamente i reali motivi dietro questa decisione.

L’edizione odierna de Il Mattino ha fatto un lungo focus per spiegare però tutte le motivazioni che hanno portato il Governo a prendere questa decisione. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Per la decisione ha pesato la “caccia all’uomo” effettuata in Germania in occasione del match di andata (35 i tifosi dell’Eintracht fermati dopo l’aggressione ai supporter azzurri a Francoforte). Oltre a questo, anche la caccia all’uomo effettuata contro i tifosi dell’Ajax in passato e il precedente del 2018 quando la città di Roma fu devastata dai tifosi tedeschi.

Oltre a ciò, gli investigatori napoletani, al lavoro sul caso, sono certi che dietro questi scontri si nasconda uno strano giro di alleanze tra le varie tifoserie. Ci sarebbe dunque stato il serio rischio di trasformare le vie di Napoli in un cambio di battaglia di una vera e propria guerriglia.