Che squadra tifa De Laurentiis? La dichiarazione sorprende i tifosi del Napoli

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha partecipato all’inaugurazione della prima cattedra universitaria dedicata alla “Giuridicità delle regole del calcio“, tenutasi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli a Santa Maria Capua Vetere. L’idea della cattedra nasce dal giurista Guido Clemente di San Luca.

Il presidente azzurro non è stata l’unica personalità importante a prender parte alla conferenza, hanno presenziato anche il presidente della FIGC, Gabriele Gravina e Lorenzo Casini, presidente della Lega Calcio.

Il messaggio d’amore di De Laurentiis per Napoli e per i napoletani

Il presidente azzurro ci ha tenuto a sciogliere i dubbi sulla squadra di Serie A da lui supportata, lanciando un messaggio d’amore per il Napoli e, in generale, per tutta la città partenopea, di seguito quanto dichiarato:

Aurelio De Laurentiis

Professore (rivolgendosi al prof. Guida Clemente di San Luca, ndr), io le vorrei togliere ogni dubbio sul mio essere tifoso del Napoli o meno, visto che lei vive in questo dubbio amletico. Mio padre mi portava alle partite, poi la mia famiglia ha prodotto il film “L’oro di Napoli”. Mio nonno si trasferì a Torre Annunziata, dove conobbe mia nonna e aprì un pastificio. Il mio legame con Napoli parte da lontano. Secondo lei io sarei rimasto 19 anni presidente di una squadra che non tifo? E le dico di più, non tifo solo la squadra, io tifo la città di Napoli! Io combatto per equiparare Nord e Sud.

Giuseppe Esposito