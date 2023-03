Altro che Lozano o Zielinski, rinnovi di contratto: qual è il vero caso al Napoli

In casa Napoli il focus è sempre concentrato sul campo e sugli allenamenti da svolgere a Castel Volturno da Luciano Spalletti e la sua squadra. Gli azzurri vogliono riscattare immediatamente il K.O. subito contro la Lazio e per farlo hanno già messo nel mirino l’Atalanta.

Intanto la società continua a tenere alta la guardia sulla questione rinnovi contrattuali. I casi spinosi, riferisce l’edizione odierna de Il Mattino, – escludendo Osimhen per la quale va fatto un discorso a parte – sono tre: Lozano, Zielinski e Meret. E se per i primi due si va verso una cessione a causa dei loro ingaggi, per il portiere la questione è un po’ più intricata.

Contratto Meret, richiesta di aumento ingaggio al Napoli?

Ecco quanto evidenziato: