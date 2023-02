Di Lorenzo è diventato papà per la seconda volta: gli auguri del Napoli

Tra i protagonisti di questo Napoli da impazzire c’è sicuramente anche il capitano Giovanni Di Lorenzo, autore di una stagione eccellente condita anche da due reti in Champions League.

Il numero 22 azzurro, diventato capitano a inizio stagione dopo gli addii di Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly, si sta confermando come uno dei migliori terzini in Europa.

La sua dedizione e la sua professionalità hanno fatto breccia nel cuore dei tifosi, innamorati del loro nuovo capitano.

Giovanni Di Lorenzo (FOTO: SSC Napoli)

Nella giornata di oggi, ha potuto festeggiare per una notizia che non riguarda il campo: sua moglie Clarissa Franchi ha partorito, è nata la piccola Carolina. Proprio per questo motivo, il difensore partenopeo ha saltato la seduta di allenamento odierna.

Di Lorenzo è diventato così papà per la seconda volta: la sua prima figlia si chiama Azzurra, nome che richiama al colore della maglia del Napoli.

Di seguito gli auguri della società al proprio capitano, arrivati tramite un tweet apparso sul profilo ufficiale del club: