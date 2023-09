Clarissa Franchi, chi è la moglie di Giovanni Di Lorenzo: foto, origini e curiosità

Chi è Clarissa Franchi

Il matrimonio e le due figlie

Clarissa e la prima convocazione… sul divano

Vincere unodopo 33 anni e dopo che l’ultimo ad alzare la coppa al cielo fu un certo Diego Armando Maradona deve essere una cosa non da poco. L’ebbrezza di vivere questa emozione speciale l’ha provata, capitano di quella squadra capace di distruggere un campionato sotto la guida di Luciano Spalletti. A Napoli dal 2019, quando fu prelevato dall’Empoli, Di Lorenzo è divenutoproprio nell’estate del 2022, quando(primo e secondo capitano) lasciarono il club per accasarsi rispettivamente al Toronto e al Chelsea. Amato da tutti per la sua dedizione, professionalità e umiltà, Di Lorenzo è uno dei giocatori più acclamati della rosa azzurra. Ma, come dice un vecchio detto, dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna (e viceversa). Ad aver accompagnato Giovanni in tutte le tappe della sua carriera c’è sempre stata, la sua dolce moglie.Clarissa e Giovanni sono fidanzati da molto tempo, ma della vita della moglie del terzino partenopeo si sa veramente poco. A differenza di molte wags che amano stare sotto i riflettori, Clarissa è una ragazza molto umile che ha deciso di tenere. Infatti, il suo profilo Instagram è privato e non ha mai accettato richieste di persone a lei sconosciute. Qualcosa però si è riuscito a scoprire della sua vita. Sappiamo checome Giovanni ed è lontana da professioni pubbliche, non appartenendo né al mondo del calcio né a quello dello spettacolo. Per quanto riguarda invece il suo percorso di studi si sa che Clarissa, nel febbraio del 2019, ha conseguito unacon il massimo dei voti, 110 e lode.Giovanni e Clarissa, come detto in precedenza, si conoscono da quando erano giovani. Dopo diversi anni di fidanzamento, i due hanno deciso di, in una cerimonia molto intima.Dal loro amore sono nate le due splendide figlie,, nata nel 2020, e, venuta al mondo nel febbraio del 2023. Il nome “Azzurra” non passò inosservato ai tempi e fece letteralmente impazzire tutti i tifosi del Napoli.c’è stata in tutti i momenti chiave per Di Lorenzo, come quello della prima convocazione in Nazionale come da lui stesso raccontato: “La prima volta che mi hanno detto che il ct Mancini mi avrebbeero con la mia ragazza sul“. Clarissa Franchi non ama parlare con stampa e siti web, è stato Di Lorenzo ogni tanto a raccontare gli sviluppi della loro storia d’amore: “Io e Clarissa siamo, condividiamo quasi tutto. Lei è orgogliosissima di me e anche io di lei. Ha fatto un percorso importante cone si è laureata in tempi brevissimi con 110 e lode tutte e due le volte. Anche lei sa il fatto suo e sono molto contento dei suoi risultati. Quando abbiamo due o tre giorni liberi, facciamo il possibile per visitare nuovi luoghi, ma siamo ragazzi tranquilli. L’ultima volta le ho regalato una borsa a sorpresa. Le donne vanno matte per le”, ha raccontato l’esterno in un’intervista rilasciata al portale ufficiale della FIGC.