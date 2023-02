L’amore di Napoli e Maradona, Kvaratskhelia da brividi: cosa ha detto sui tifosi

L’attaccante del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, ha parlato ai microfoni della UEFA rilasciando una lunga intervista. Tanti i temi trattati, tra cui l’amore che si respira in città e tra i tifosi per Maradona e il gioco del calcio. Ecco quanto evidenziato:

Kvaradona? All’inizio mi sembrava incredibile sentire associato il mio nome ad una leggenda di tale calibro. Di certo non me l’aspettavo, ma mi ha dato una grande spinta. Non sapevo come reagire: dire ‘grazie’ o fare qualcos’altro? Ora a poco a poco mi sto abituando e devo dire che mi rende felice essere paragonato a un giocatore del genere, è una cosa incredibile.