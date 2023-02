Eintracht Francoforte Napoli è già virtualmente iniziata per le strade della città. Saranno circa 2700 i tifosi azzurri presenti alla Deutsche Bank Park ma tantissimi altri tifosi – ancora senza biglietto – sono radunati all’esterno di bar, pub e ristoranti per godersi le ore immediatamente antecedenti la partita in compagnia.

Come raccolto dalla nostra redazione presente sul posto, Piazza Romemberg, il centro della città, è stato completamente circondato dalle forze armate che dalle 18 hanno chiuso l’accesso al pubblico, per evitare spiacevoli incontri.

Corteo di napoletani: “Lavali col fuoco”

Durante il corteo dei tifosi del Napoli vero lo stadio dell’Eintracht Francoforte, un gruppo di tifosi tedeschi ha intonato “Lavali col fuoco“. Coro che ha portato alla rabbia i centinaia di supporters azzurri che hanno risposto con fischi e insulti.

Dopodiché un tifoso tedesco ha inveito contro i partenopei. È stato subito bloccato dalla polizia tedesca che ha evitato qualsiasi contatto tra le due frange di tifosi. A poche ore dalla partita, dunque, la situazione a Francoforte resta molto calda, con la Polizia già in allerta.