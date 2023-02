Eintracht Francoforte Napoli sarà una partita molto delicata anche per il pre-partita e il post-partita, per le ostilità tra tifoserie. L’accoglienza ai tifosi del Napoli non è stata delle migliori, con adesivi attaccati in giro per la città con gravi offese e velate minacce.

Nel giorno della partita, però, la tensione rischia di aumentare e di portare ad ulteriori difficoltà con le forze di Polizia che sono già in stato di allerta.

Eintracht Napoli Polizia

Polizia in allerta per Eintracht Francoforte Napoli

La partita di Champions League tra Eintracht e Napoli sarà particolarmente attenzionata dalla Polizia tedesca. La parte più calda delle due tifoserie è in forte contrasto a causa di vecchi gemellaggi e vecchie ruggini mai risolte. Per le strade della città ci sono state già diversi momenti di bassa – per fortuna – tensione, con insulti e cori.

Piazza Romemberg, il centro della città, è stato completamente circondato dalle forze armate che dalle 18 hanno chiuso l’accesso al pubblico, per evitare spiacevoli incontri.