Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha parlato anche del Napoli nel corso della sua intervista ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

I toscani sono già proiettati alla prossima sfida in campionato contro gli azzurri, che frattanto dovranno affrontare nelle prossime ore l’Eintracht Francoforte nella UEFA Champions League.

Queste le parole rilasciate dal patron dell’Empoli Corsi, a proposito degli azzurri:

Il divario tra squadre è esagerato, ci piacerebbe fare una bella prestazione, anche se si dovesse perdere. Il rischio è andare sotto di diversi gol, molto per noi sta nella convinzione. Mi auguro che saremo all’altezza. Spalletti? L’ho visto e ci siamo detti di non far sapere nulla sull’obiettivo, di non nominare neanche certe cose. Posso solo fargli i complimenti, è diventato uno degli allenatori più importanti nella storia del calcio. Gioia per lui e per noi, con cui ha cominciato e trovato questa dimensione