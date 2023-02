Convocati Eintracht-Napoli: c’è la notizia su Osimhen

Il Napoli di Luciano Spalletti nelle prossime ore affronterà l’Eintracht Francoforte nella sfida in programma per domani sera, valida per l’andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League.

In queste ore, il club azzurro ha diramato il comunicato in merito all’ultima sessione di allenamento, prima della partenza per Francoforte.

Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Eintracht Francoforte in programma domani al Deutsche Bank Park per l’andata dell’ottavo di finale di Champions League (ore 21). La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello.

Successivamente il gruppo ha svolto una partitina a campo ridotto.

Chiusura di seduta con esercitazione tattica a tutto campo e calci piazzati.

Raspadori ha fatto terapia.

Spalletti dirama la lista dei convocati

Di seguito, invece, la lista dei convocati di mister Luciano Spalletti per la sfida di domani sera contro l’Eintracht Francoforte.

Adesso c’è anche la conferma: Victor osimhen è pienamente recuperato dopo il fastidio fisico accusato nella sfida contro il Sassuolo e sarà completamente a disposizione degli azzurri.