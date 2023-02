De Laurentiis punzecchia la Juventus: “Napoli sempre onesto”

Alla vigilia di Eintracht Francoforte Napoli, anche il presidente Aurelio De Laurentiis ha parlato della stagione della sua squadra. Il patron ha fatto un vero e proprio blitz ai microfoni SpazioNapoli, prima della conferenza stampa di Luciano Spalletti e ha risposto ad alcune domande.

Io penso sia molto più importante vincere la Champions, che dal punto di vista del mondo ti dà un’immagine che Napoli come città ha già. Mi sono molto rallegrato quando gli americani hanno destinato l’isola d’Ischia come la migliore del mondo, gli americani la sanno lunga.

Le parole di Aurelio De Laurentiis alla vigilia di Eintracht Napoli hanno mostrato anche il lato polemico del patron azzurro che ha punzecchiato velatamente la Juventus sulle vicende finanziarie che stanno riguardando il club bianconero.

Abbiamo giocato in Champions per anni, abbiamo fatto parecchi incontri. Mi meraviglio che tutti si eccitano per un Napoli che è sempre stato estremamente competitivo e soprattutto onesto.