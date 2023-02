Eintracht Napoli, accoglienza razzista a Francoforte per i napoletani – FOTO

Il Napoli è a Francoforte per la sfida di Champions League contro l’Eintracht. La partita sarà importante per mettere un tassello in vista del passaggio ai quarti di finale della competizione europea. La squadra è già concentrata per il match di domani sera, come annunciato da Luciano Spalletti in conferenza stampa.

A Francoforte è presente anche Aurelio De Laurentiis. Il presidente degli azzurri ha fissato l’obiettivo e spera che la squadra possa andare avanti fino alla fine.

Eintracht Francoforte Napoli Adesivi

Pessima accoglienza ai napoletani: l’adesivo

A Francoforte, però, non c’è aria di amicizia per i tifosi del Napoli. La sfida ha iniziato ad infuocarsi già all’esterno della ‘Deutsche Bank Park’, con un’accoglienza tutt’altro che simpatica per il popolo azzurro.

Ai fari in giro per le strade di Francoforte sono stati attaccati diversi adesivi molto pesanti nei confronti dei napoletani. “Terroni di merda“, con lo stemma del Napoli ricoperto di sterco. Da chiarire ancora la “proprietà” degli adesivi: non è chiaro se siano stati attaccati dagli ultras dell’Eintracht Francoforte o meno.