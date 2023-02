Ghoulam sicuro: “Napoli? Non mi sorprende! Sarebbe potuto succedere anche quando c’ero io!”

Il Napoli di Luciano Spalletti continua spedito la sua corsa allo Scudetto, e non ha nessuna intenzione di fermarsi dopo la vittoria di venerdì sera a Reggio Emilia.

Intervenuto ai microfoni di Beinsport dopo il successo degli azzurri, Faouzi Ghoulam, l’algerino ex Napoli ha commentato il momento attuale del club partenopeo.

Il terzino ex Napoli ha ribadito a più riprese di non essere particolarmente sorpreso per quanto dimostrato dalla squadra dall’inizio della stagione, svelando quello che potrebbe essere il vero segreto della società di Aurelio De Laurentiis: la costanza.

Ghoulam sul Napoli da Scudetto

Di seguito le dichiarazioni rilasciate da Ghoulam sul momento storico che sta vivendo il Napoli:

“Ogni anno eravamo in corsa per il titolo. C’è costanza fuori dal campo: allenatore, dirigenza e sapevo che prima o poi le cose sarebbero andate a nostro favore. Non mi sorprende che il Napoli sia al top, ma penso che avremmo potuto vincere lo scudetto anche ai miei tempi“.

L’esterno algerino – attualmente all’Angers in Francia – ha sfiorato diverse volte il titolo nei suoi 8 anni al Napoli, senza mai riuscire fino alla fine nell’impresa che sembra invece essere ad un passo in questa stagione.