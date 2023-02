Via dal Napoli in estate? Possibile cessione in Premier League: è sulla lista del West Ham

Il Napoli continua a lavorare in vista del tour de force che vedrà d’ora in avanti impegnata la squadra di Luciano Spalletti. Prima il Sassuolo in campionato, poi l’Eintracht Francoforte in Champions League e ancora l’Empoli in Serie A. Ben 3 partite in meno di 7 giorni. Concentrazione massima per gli azzurri, mentre la società resta attenta alle dinamiche di calciomercato.

FOTO: Getty

Scadenza contratto Zielinski

La dirigenza tiene sotto osservazione la situazione legata a Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco ha il contratto in scadenza nel 2024 e senza il rinnovo (per ora non ci sono avvisaglie in tal senso, ndr), la cessione potrebbe concretizzarsi a fine stagione.

Il giornalista ed esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, ne ha parlato sul canale Youtube di Matchyki.pl: