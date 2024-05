Film sullo scudetto del Napoli, incasso super: è già nella top 10!

Il tanto atteso film scudetto ha esordito sul grande schermo, a quanto pare, i dati hanno risposto in maniera molto positiva.

Sembra passata una vita visto l’andamento disastroso del Napoli attuale, eppure non è così. Solamente 12 mesi fa, la squadra partenopea vinceva il campionato italiano a seguito di un cammino fatto di: vittorie, goal ed un gioco fantastico. Un rullo compressore il Napoli dell’attuale commissario tecnico dell’Italia, Luciano Spalletti, in grado insieme alla società ed i suoi ragazzi di compiere un capolavoro.

Una impresa che ha meritato elogi e riconoscimenti in tutto il globo calcistico e che ha condotto al patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, alla scelta di produrre un film in merito: “Sarò con te”. Un docufilm, in grado di far immergere gli spettatori nello spogliatoio e centro sportivo azzurro, regalando immagini ed attimi inedite, che mai sarebbero state rivelate in pubblico, il tutto, con il consenso degli stessi protagonisti e del sopracitato Spalletti, come raccontato dalla stessa società.

Napoli, “Sarò con te” è già un successo: i dati al botteghino del film scudetto

Un film prodotto già a metà stagione, quando ormai l’esito del campionato era chiaro. Perchè il Napoli, quel Napoli, non ha mai dato la sensazione di poterlo perdere, rivelandosi un vero e proprio schiacciasassi, battendo indifferentemente qualsiasi avversario si anteponesse a se stesso, chiudendolo virtualmente a gennaio, a seguito del 2 a 1 casalingo sulla Roma.

In questi mesi si è tanto discusso in merito all’ultima produzione cinematografica di De Laurentiis, che solamente nella giornata di ieri è andata in scena sul grande schermo. I risultati, come c’era da attendersi, sono stati più che positivi.

Il film scudetto ha incassato ben 30.179 euro, a fronte di un numero di 2398 spettatori. Per intenderci, l’opera si è classificata seconda in Italia, dietro unicamente alla produzione hollywoodiana del regista Guadagnino, Challengers, che ha incassato ben 200.000 euro a fronte di 26573 spettatori, un risultato oggettivamente imparagonabile per portata e pubblico.

Insomma, un risultato soddisfacente per De Laurentiis, che nella serata di ieri non ha nascosto il suo entusiasmo in merito. La speranza, almeno per i tifosi partenopei, è che questo film possa essere solamente il primo di una lunga serie e che magari, rivedendo queste immagini, lo stesso patron si sia convinto del pasticcio combinato la scorsa estate. Vedremo, già dai prossimi mesi.