Venerdì sera al ‘Mapei Stadium‘ il Napoli si giocherà un’altra sfida importantissima per la Serie A: contro il Sassuolo sarà decisivo vincere. Gli azzurri sono a +15 sull’Inter ma non intendono mollare la presa sul campionato. Luciano Spalletti sta pensando a qualche cambio di formazione in vista della Champions League ma conosce bene le insidie che riservano i neroverdi.

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha parlato del match di venerdì sera.

Se al Napoli concedi di salire negli ultimi 30 metri ti aggrediscono anche con i terzini. Puoi provare a ridurre gli spazi correndo in avanti, ma se poi cercano Osimhen con un lancio lungo rischiamo di andare in difficoltà. Dovremo essere coraggiosi. All’andata abbiamo perso 4-0, ma creando tanto.

Sassuolo Dionisi (Getty Images)

Napoli la più in forma: Dionisi esalta Spalletti

La partita tra Napoli e Sassuolo è una di quelle definibili “trabocchetto” per gli azzurri. La squadra neroverde ha battuto Milan e Atalanta nelle ultime settimane e sa bene come far male alle grandi. Dionisi, a La Gazzetta dello Sport, ha parlato anche di come pensa di affrontare la squadra di Spalletti.

Il Napoli è nettamente la più forte, è ben allenata, organizzata, in fiducia. Potrebbe andare sotto di due gol e ribaltare la gara senza agitarsi più di tanto. Ho detto ai ragazzi che, da quando ci sono io, il Napoli è la squadra con cui abbiamo fatto meno punti, insieme all’Udinese, e quella con cui abbiamo la peggior differenza reti. Mi piacerebbe cambiare le cose, ma il Napoli in questo momento se la può giocare con le big d’Europa.

