La vittoria del Napoli contro la Cremonese ha dato il là alla squadra azzurra per continuare il cammino spettacolare in Serie A, verso lo Scudetto. Venerdì sera ci sarà un altro crocevia importante per la squadra di Luciano Spalletti: la sfida ostica del ‘Mapei Stadium’ contro il Sassuolo di Alessio Dionisi.

L’anno scorso terminò con un rocambolesco 2-2, con una rimonta incredibile dei neroverdi che riuscirino a riprendere il Napoli nel secondo tempo.

Napoli Elmas (Getty Images)

Triplo cambio di formazione: Spalletti sceglie chi gioca meno

Il quotidiano ‘La Repubblica’, nell’edizione napoletana, ha analizzato i possibili scenari della sfida tra Sassuolo e Napoli di venerdì sera. La gara anticipa il grande appuntamento europeo: la partita di Champions Leage contro l’Eintracht Francoforte sarà decisiva anche per il sogno Champions League.

Luciano Spalletti sembra orientato ad un triplo cambio di formazine rispetto alla squadra scesa in campo contro la Cremonese. Potrebbero trovare spazio dal primo minuto Olivera al posto di Mario Rui, Elmas al posto di Zielinski e Politano (ex di turno) al posto di Lozano.