Non solo Mourinho, Gazzetta convinta: Spalletti ha una pessima considerazione anche di Allegri e Conte!

Manca sempre meno alla gara del Maradona tra Napoli e Roma, match clou della 20esima giornata di Serie A. La sfida sarà segnata anche dal duello a distanza tra i due allenatori, Luciano Spalletti e José Mourinho.

Napoli Roma, confronto tra Spalletti e Mourinho

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, fa un confronto tra i due allenatori, svelando come in realtà Spalletti “soffra” il collega giallorosso. Ma non solo, secondo la rosea, Spalletti avrebbe una pessima considerazione anche di altri due top coach italiani, Massimiliano Allegri e Antonio Conte.

Lucio soffre José, ma solo perché incarna l’infinita ingiustizia della vita. Nel profondo, in realtà, lo stima e un po’ lo invidia (smetterà di farlo probabilmente il 4 giugno, alla fine di Napoli-Sampdoria).

Notizie Napoli, cosa pensa Spalletti di Allegri e Conte

Pagherebbe di tasca sua per comunicare come sa fare inimitabilmente il portoghese, per avere un’oncia del suo charme maliardo. Lo ama e non lo sopporta allo stesso tempo. Ambivalenza che non ha, invece, nei confronti di altri colleghi. Non stima Max Allegri e considera probabilmente Antonio Conte un allenatore più fortunato che abile“.