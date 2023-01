“José è l’inferno di Lucio”, sulla Gazzetta convinti: perché Spalletti soffre Mourinho

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport effettua un confronto tra gli allenatori che animeranno il big match di Serie A di domenica sera tra Napoli e Roma, ovvero Luciano Spalletti e José Mourinho.

Secondo la rosea, il tecnico azzurro soffre il confronto con il collega giallorosso, tanto da definire “José l’inferno di Lucio“. Di seguito quanto evidenziato:

“José è tutto quello che Lucio avrebbe voluto essere e non è nel suo libro dei sogni e tutto quello che non potrà mai essere nella vita reale di tutti i giorni. José è nato con la camicia. È l’allenatore che viaggia da sempre in Bentley, nel lusso, è il Seduttore che può chiedere tutto perché tutto gli sarà concesso, è l’Incantatore che fa giocare un calcio povero alle sue squadre, avendo comunque la folla adorante ai suoi piedi, quando un altro, al posto suo, sarebbe linciato e lapidato in pubblica piazza.

FOTO: Getty – Spalletti e Mourinho

Verso Napoli Roma, perché (per la Gazzetta) Spalletti soffre Mourinho

Lucio soffre José, ma solo perché incarna l’infinita ingiustizia della vita. Nel profondo, in realtà, lo stima e un po’ lo invidia (smetterà di farlo probabilmente il 4 giugno, alla fine di Napoli-Sampdoria).

Pagherebbe di tasca sua per comunicare come sa fare inimitabilmente il portoghese, per avere un’oncia del suo charme maliardo. Lo ama e non lo sopporta allo stesso tempo. Ambivalenza che non ha, invece, nei confronti di altri colleghi. Non stima Max Allegri e considera probabilmente Antonio Conte un allenatore più fortunato che abile“.