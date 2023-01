Affare fatto per il Napoli? La conferma arriva direttamente da Meret

Tra i protagonisti della vittoria del Napoli nel derby campano contro la Salernitana, c’è anche Alex Meret. Il portiere azzurrro, seppur chiamato in causa poche volte, è stato protagonista di una grandissima parata nel finale che avrebbe potuto riaprire il match.

L’estremo portiere italiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita e ha commentato quello che ha vissuto quest’estate:

“Fino all’ultimo è stata un’estate particolare, non ero sicuro di quello che sarebbe stato ma ho sempre cercato di lavorare al meglio, concentrandomi e non pensando ad altro. Sapevo che potevo essere il primo portiere del Napoli, sono consapevole delle mie qualità, ci ho sempre creduto e sono contento di come stia lavorando la squadra“

Gollini Meret

Meret conferma il nuovo arrivo: “Ci darà una grossa mano”

Inoltre, il portiere classe 1997 ha confermato anche l’arrivo in azzurro di Gollini, nuovo rinforzo in porta del Napoli. I due hanno condiviso diversi ritiri con la Nazionale. Queste le sue parole:

“Gollini? Non l’ho ancora sentito, però ovviamente lo conosco bene. Ho fatto diversi ritiri in nazionale con lui, so che è un bravo ragazzo e un grande portiere, ci darà una grossa mano“.