Non fate di tutta l’erba un fascio!

Non sono tutti uguali, i tifosi. Gli scontri avvenuti nell’area di servizio Badia al Pino, vicino Arezzo, sull’Autostrada del Sole sono certamente poco nobili per Napoli e Roma, così come per tutto il calcio italiano. Ma sono scontri tra ultras, non tra tifosi “normali“. Scontri tra frange estreme del tifo italiano.

Tutte le squadre di calcio, in Italia, hanno gli ultras che sono portatori di bello e di cattivo tempo. E anche per Napoli e Roma è così. Le coreografie – emozionanti per tutti – esposte agli stadi durante le partite di cartello sono merito degli ultras. E non (solo) di tifosi “normali“. Allo stesso modo, gli scontri – pessimi e inutili, va sottolineato con la penna blu – fuori dagli stadi sono colpa dei segmenti violenti ultras. E non di tifosi “normali“.

Scontri Napoli Roma Tifosi

Scontri Ultras Napoli-Roma: perché devono pagare tutti?

Perché a pagare devono essere tutti, tifosi “normali” e ultras? Gli scontri avvenuti in autostrada qualche giorno fa hanno un’origine ben precisa: arrivano da una parte degli ultras di Napoli e Roma. Ed è giusto che a pagare siano loro. E non i tifosi “normali”.

Il papà che porta il figlio per la prima volta allo stadio, i nonni che tornano sulle gradinate dopo anni di vita vissuti insieme, le ragazze e i ragazzi che vivono lontani da casa e attendono un anno intero per godersi dal vivo la propria squadra del cuore, meritano di andare allo stadio. Perché stroncare questa possibilità?

Non è giusto, né utile, farla pagare a tutti. Il pugno duro e le trasferte vietate, sono giuste. Ma va punito chi lo merita. Chi sbaglia paga, era il mantra che ripetevano i nonni a tutti i nipotini messi in punizione dopo aver rotto il vaso tanto amato dalla nonna. Ed è bene che lo sappia anche il CASMS (L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive) che in queste ore potrebbe decidere di vietare le trasferte per più mesi a tutti i tifosi di Napoli e Roma.

Scontri Ultras Napoli Roma

Salvate i tifosi buoni di Napoli e Roma!

Non tutti i tifosi di Napoli e Roma sono da considerarsi violenti, anzi. La parte sana del tifo prevale su quella venefica, e merita di andare allo stadio. Merita di non essere mescolata al tifo sbagliato. E vale per tutte le tifoserie d’Italia. Vanno date le punizioni, anche esemplari, ma solo a chi procura danni alla propria squadra, al proprio popolo e al calcio italiano.

Pensateci bene al CASMS: c’è una forte passione, tanti sacrifici, tanti kilometri e tanti sogni da salvare.