Scontri tifosi Napoli-Roma: tifoso gravemente ferito, è in ospedale

Gli scontri in autostrada tra i tifosi della Roma e quelli del Napoli hanno sconvolto la mattinata di molti automobilisti e del calcio italiano. Sull’A1, nella zona di Arezzo, le due tifoserie si sono scontrate a colpi di sassate, bastonate e colluttazioni fisiche.

L’autostrada è rimasta bloccata per diverse ore e solo l’intervento della Polizia Stradale ha sbloccato la situazione ed evitato ulteriori difficoltà agli automobilisiti.

Scontri Tifosi

Scontri tifosi Napoli-Roma: uno è in ospedale

Ma gli scontri sono stati davvero molto gravi. ‘La Stampa‘ riferisce i dettagli di quanto accaduto e la notizia di un tifoso gravemente ferito.

“I tifosi napoletani avrebbero lanciato oggetti contro le macchine dei romanisti in transito, dall’area di sevizio. Questi ultimi si sarebbero fermati in autostrada per rispondere ai lanci e sono scoppiati dei tafferugli. Lo scontro tra le due parti, 150 ragazzi per parte, è talmente violento che gli agenti della Polstrada sono costretti a chiudere tra Monte San Savino e Arezzo.

Ad avere la peggio un tifoso romanista, portato all’ospedale di Arezzo per le ferite riportate: non ci sono ancora conferme ufficiali ma potrebbe essere stato colpito da una coltellata ed è in gravi condizioni. Sono in corso le indagini per identificare le circa 300 persone coinvolte negli scontri”.