Calciomercato Napoli, il futuro si chiama Zanoli: la mossa prima dell’addio

Alessandro Zanoli è pronto a trasferirsi in prestito alla Sampdoria, con Bartosz Bereszynski che farà il percorso inverso e firmerà per il Napoli.

Il giovanissimo terzino destro azzurro non ha trovato molto spazio con Luciano Spalletti perché non è stato giudicato ancora pronto per essere il sostituto naturale di Giovanni Di Lorenzo.

Napoli Zanoli (Getty Images)

Calciomercato Napoli, rinnovo Zanoli fino al 2026: le cifre

A Genova, con Stankovic, avrà possibilità di esprimersi al meglio e probabilmente di essere titolare. In questo modo avrà le sue chance da titolare e vivrà la prima, vera, avventura in Serie A.

Il classe 2000 è considerato un patrimonio dal Napoli che non intende perderlo e ha deciso di cederlo in prestito per farlo crescere e poi reintegrarlo in rosa, da maturo ed “esperto” di Serie A.

Secondp quanto riferito da Tuttosport, infatti, il Napoli e Alessandro Zanoli hanno trovato l’accordo per il rinnovo di contratto. Ha firmato fino al 2026, con ingaggio aumentato a 300 mila euro annui proprio per andare in prestito (l’accordo attuale era in scadenza nel 2023). Il nuovo contratto triennale dimostra che gli azzurri intendono puntarci in futuro se dimostrerà di essere all’altezza di una big.